كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراء 929 عملية جراحية في مستشفى الرمد التخصصي، منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأول من يوليو الماضي وحتى اليوم بمختلف التخصصات، إذ شملت الجراحات عمليات كبرى وصغرى، بينها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.

وأوضحت وزارة الصحة أنّ المرحلة الثانية للمستشفى تشمل الجناح الإداري والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، إذ سيتم إضافة 12 سريرا للجناح الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 24 سريرا، لتقديم خدمات طبية للمرضى طبقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وفد من وزارة الصحة والسكان إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التأمين الصحي الشامل الجديد.