اليوم بدء تفعيل غرف العمليات في المحافظات استعدادا لعيد الأضحى 2021

تبدأ غرف العمليات المركزية في مختلف المحافظات والوزارات الخدمية، اليوم السبت، عملها لمواجهة أي أزمات أو طوارئ في المحافظات المختلفة، مع متابعة خطط توفير السلع والخدمات الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين خلال اجتماعه الأخير بمجلس المحافظين قبل أيام استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

ومن المُقرر أن ترفع غرف العمليات المركزية في الوزارات والمحافظات المختلفة، تقاريرها بصفة دورية إلى غرفة العمليات المركزية للحكومة في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتذليل أية صعاب قد تواجهها المواطن.

تفعيل غرف العمليات في المحافظات استعداداً لعيد الأضحى 2021

يأتي تفعيل غرف الأزمات المركزية في الجهات الخدمية المختلفة تزامناً مع بدء سريان قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشان موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021، والتي تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، حتى السبت 24 يوليو 2021، حيث تعتبر إجازة مدفوعة الأجر، مع استمرار الامتحانات وفق المواعيد المقررة من الجهات المختصة.

حملات تفتيشية في مواقف سيارات السفر في المحافظات منعاً للاستغلال

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن الحكومة ستنظم عدة حملات تفتيشية على الأماكن التي قد تشهد استغلالاً للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف، ومن بينها موافق سيارات الأجرة وسيارات السفر بين المحافظات؛ حيث شهدت خلال السنوات القليلة الماضية محاولات من بعض السائقين لرفع الأجرة على المواطنين، وهو ما تسعي الدولة هذا العام لتقليله لأقل حد ممكن.

وأضاف المصدر، أن القيادات التنفيذية في مختلف المحافظات ستتواجد على أرض الواقع في أي حدث يتم في نطاق مسئوليتها، فضلاً عن ضمان تواجد عدد مناسب من الأطقم في الجهات الخدمية، وعلى رأسها الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي، والأطقم الطبية في المستشفيات المختلفة.

كما تتضمن الإجراءات، توفير الوقود في محطات تموين السيارات، وتوفير السلع وطرح كميات مضاعفة منها، وتشديد الرقابة على الأسواق.