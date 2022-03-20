«الدفاع الروسية»: مقتل أكثر من 100 من العسكريين والمرتزقة الأجانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 100 من العسكريين والمرتزقة الأجانب في قصف على منطقة جيتومير في أوكرانيا، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية تقارب على الشهر من اندلاعها

وتأتي تلك الإحصائية لوزارة الدفاع الروسية في اليوم الخامس والعشرين للحرب الروسية الأوكرانية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بتون فجر الرابع والعشرين من فبراير الماضي لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها.

وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح ما يزيد عن مليوني لاجئ أوكراني هرباً من الحرب والقصف الروسي على مختلف المدن الأوكرانية.