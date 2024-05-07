إسرائيل تدمر 71% من الأراضي الزراعية بغزة.. ماذا حدث لأشجار الزيتون؟

كشفت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي طال الأراضي الزراعية في قطاع غزة وحولها لصحراء جرداء، وذلك بسبب الغارات الجوية والجرافات الإسرائيلية التي دمرت المزارع والبساتين، كما ذبلت المحاصيل التي تركها المزارعون الذين يبحثون عن الأمان في جنوب غزة.

تدمير نصف أشجار الزيتون في قطاع غزة

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «واشنطن بوست»، أن صور الأقمار الصاعية التي التقطتها شركة بلانيت لابز تظهر الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الشجرية شرق المغازي بقطاع غزة.

تدمير نصف أشجار الزيتون

وأكد الدكتور «هي يين»، محلل صور الأقمار الصناعية والأستاذ المساعد في جامعة ولاية كينت، أن ما يقرب من نصف أشجار الزيتون والفاكهة في القطاع تضررت أو جرى تدميرها، متوقعًا أن تصل نسبة دمار الأراضي الزراعية في شمال غزة إلى 71%، بالإضافة إلى تدمير 42% من الصوب الزراعية وقد تكون أصبحت غير صالحة للاستعمال.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة قرابة 115 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية بسبب وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض.