في يوم اللطف العالمي.. 8 خطوات بسيطة للفوز بحب الناس: ابتسم تسعد

حب النفس وكسب حب الآخرين، شيء مهم في الحياة، فلا حياة دون أصدقاء، وفي يوم اللطف العالمي، تهتم كثير من الدول بنشر المحبة والسلام والتسامح بين الأشخاص، فضلا عن حب النفس لصحة نفسية جيدة، وهو الهدف الذي أنشئ من أجله يوم اللطف العالمي، الذي تحتفل به الدول في 13 نوفمبر من كل عام.

في يوم اللطف العالمي.. كيف تكسب حب الآخرين؟

وتقدم «الوطن»، 8 خطوات بسيطة تكسبك حب نفسك والآخرين، في يوم اللطف العالمي، بحسب ما ذكر موقعي «Health»، و«wikihow»، المتخصصان في الصحة النفسية.

1- حب نفسك:

يجب عليك الابتعاد عن وسائل التواصل لساعات قليلة، والاختلاء بنفسك والتفكير فيما يسعدها ويدخل السرور عليها، سواء بتناول ما تحبه من مأكولات، أو مكافاة نفسك بشراء ملابس جديدة أو الأشياء التي تحبها، فضلا عن أنه يمكن مجاملة نفسك بأنك تستطيع فعل أشياء كثيرة، فضلا عن الترفيه.

2- تواصل مع الآخرين:

إذا أردت كسب حب وتعاطف الآخرين، فيجب أن تتواصل معهم بشكل جيد، يجب أن تسأل عن أحوالهم، وتكسب ثقتهم كي تستطيع كسب محبتهم وحسن التعامل معهم.

ابتسم في يوم اللطف العالمي

3- ابتسم في وجه الآخرين:

الابتسامة لها مفعول السحر في كسب محبة الآخرين، فالابتسامة في وجه الآخر تمنحك اللطف، ابتسم وأنت في الشارع، وفي السوبر ماركت وحتى للزملاء في العمل، انظر إلى الشخص بابتسامة صغيرة، حيث تساعد على الشعور بالراحة، وتتوافق مع هدف يوم اللطف العالمي.

4- الاستماع إلى الأشخاص الآخرين:

يجب عليك أن تكون مستمعا جيدا إلى الآخرين، فذلك يمنحهم شعورا باللطف والراحة، وإذا كان مزاجهم سيئ يمكن أن تستمعوا سويا إلى موسيقى حيث تبدل المزاج السيئ إلى جيد، وفي يوم اللطف العالمي يمكنك مكافئتهم بهدية بسيطة تعبر عن لطفك وحبك لهم.

5- اهتم بمشكلاتهم واحتياجاتهم:

يمكنك كسب حب الآخرين في يوم اللطف العالمي، عن طريق الاهتمام بهم ومعرفة احتياجاتهم، فالاهتمام دائما يولد الحب والمشاعر الطيبة، فضلا عن تأثيره الإيجابي عليك وعليهم.

يوم اللطف العالمي.. جامل من حولك

6- عليك بمجاملة من حولك:

في يوم اللطف العالمي، يمكنك مجاملة من حولك بعبارات لطيفة، كمدحم على شيء ما، ولزملائك في العمل بمدحهم على تميزهم، يجعلهم أكثر لطفا وحبا.

7- كن مهذبًا مع الآخرين:

استغل يوم اللطف العالمي وكن مهذبا مع الآخرين، من خلال حسن معاملتهم، إذ يمكن التحلي بالاحترام وشكرهم على ما يقدمونه، سواء في العمل أو في المحلات أو في الشارع، ذلك الشعور يترك لديهم شعورا باللطف والسعادة.

8- اعتذر عن الخطأ:

الاعتذار عن الخطأ ليس عيبا، فهو من شيم الكبار، لذلك إذا أخطأت يجب عليك تقديم الاعتذار مع ابتسامة تجعل الشخص الآخر يشعر باللطف تجاهك، خاصة في يوم اللطف العالمي، فهو فرصة لتوطيد العلاقات بينكم.