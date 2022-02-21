حبس سيدة قتلت شابا قبل زفافه بأيام لمحاولته ابتزازها ببني سويف

قررت جهات التحقيق في محافظة بني سويف، اليوم، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل شاب قبل أيام من حفل زفافه، انتقاما منه لابتزازها، خشية افتضاح أمرها، عقب تهديد المجني عليه لها بصور ومحادثات هاتفية بينهما، حيث استدرجته لمنطقة زراعية وأقدمت على طعنه عدة طعنات بأماكن متفرقة من الجسم بينها طعنات بمنطقة حساسة.

مباحث بني سويف تكشف لغز العثور على جثة شاب بزراعات بني سويف

كانت مباحث مديرية أمن بني سويف، قد تمكنت من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف، وبه طعنات متفرقة بالجسم، منها الرقبة والصدر والظهر وأماكن حساسة في جسمه، وذلك عقب يومين من تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطار من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أهالي قرية بمركز ببا بالعثور على جثة شاب يدعى «ح. م»، 30 سنة، ملقاة داخل الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي باشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

فريق بحثي لضبط مرتكبي واقعة قتل شاب في بني سويف

وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، فريقا بحثيا بإشرافه وقيادة الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة ببا، وعدد من ضباط مباحث المركز وضباط إدارة البحث الجنائي، حيث تم معاينة الجثة في مكان الحادث، واستجواب عدد من الشهود، وتبين من التحريات أن المجني عليه كان يستعد لعقد قرانه وحفل زفافه خلال أيام، بعد سنوات من عمله في إحدى الدول العربية.

التحريات: القتيل ارتبط بعلاقة مع المتهمة عبر الهاتف والإنترنت.. وابتزها بصور ومحادثات

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ربة منزل تدعى «أ. ع. ح»، وأنها كانت ترتبط بالمجني عليه عبر الهاتف والإنترنت، وكانا دائمي التواصل والمحادثات، وفي الفترة الأخيرة حاول المجني عليه ابتزازها بصور ومحادثات لها، من أجل إقامة علاقة محرمة معه، إلا انها استدرجته إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بآلة حادة «سكين» كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه والرقبة والصدر، وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.

حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق، التي انتقلت إلى مكان الحادث لمناظرة الجثة، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة، وتم التصريح بدفن جثة المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.