7.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية فى أغسطس

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة، بما يسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية، وذكر بيان للوزارة، اليوم، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر أغسطس الماضى، بقيمة ٧ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة القوى العاملة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين.

وأوضح البيان أن الإتاحات تضمنت ٤ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالى الشهرى لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيعه، إضافة إلى إصدار ضمانات حكومية بـ١٣٩٫٩ مليون دولار لشراء ٥٨٠ ألف طن من القمح المستورد، و٣٠٠ مليون جنيه لوزارة القوى العاملة لاستكمال الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، ومليار و٢٦٦ مليون جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، و٩٨٫٥ مليون للشركة القابضة للغزل والنسيج، و٢ مليون و٦٠٠ ألف لدعم فروق أسعار القطن.