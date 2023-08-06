يتزايد اهتمام الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمعرفة موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تجارة الزقازيق والمصروفات الدراسية، وكذلك موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تجارة انتساب موجه الزقازيق والمصروفات الدراسية الخاصة بها.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تجارة الزقازيق والمصروفات الدراسية

وتحرص «الوطن» على تقديم كافة المعلومات التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات حول موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تجارة الزقازيق والمصروفات الدراسية، وموعد التقديم ومصروفات تجارة انتساب موجه الزقازيق، بحسب بيان صادر عن الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تجارة الزقازيق

- شهادة الثانوية العامة وصورة منها

- شهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها

- 6 صور شخصية

- صورة من البطاقة الشخصية

- صورة من بطاقة الترشيح

- المصروفات الجامعية المقررة

- استمارة نموذج 2 جند للذكور

- طباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق على الإنترنت.

مصاريف تجارة الزقازيق وتجارة انتساب موجه الزقازيق

وتبلغ المصروفات الدراسية كلية تجارة الزقازيق، نحو 500 جنيه (انتظام)، و900 جنيه (انتساب موجه)، وتشمل الكتب الدراسية وكارنيه الطالب.

كلية التجارة في جامعة الزقازيق

وتعد كلية التجارة بجامعة الزقازيق منظمة تعليمية بحثية تواكب التطورات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال إعداد وتأهيل الطلاب معرفياً وتطبيقياً في مجالات العلوم الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والإنسانية ذات الصلة بمتطلبات العمل والبحث العلمي.