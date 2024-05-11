وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبوحماد 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

دعم العمليات الجراحية المتقدمة

بدأ وكيل وزارة الصحة بالشرقية زيارته للمستشفى بعقد اجتماع، بحث خلاله احتياجات المستشفى، لدعم العمليات الجراحية المتقدمة بها مثل عمليات العظام وغيرها، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ورجال المجتمع المدني لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين

وعقب الاجتماع تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، ومنها قسم الاستقبال والطوارئ، ومتابعة التسجيل الإلكتروني للحالات المترددة على القسم، مشيداً بأداء العمل، كما تابع توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة، والتي تسع لعدد ١٠ أسرة، وراجع الملفات الطبية للمرضى، وتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وحدة المناظير، وتعمد مناظرة مؤشرات أداء العمل بها، حيث أجريت ١٤ حالة منظار الأسبوع الماضي، كما حرص على تفقد قسم الكلى الصناعي، والاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مؤكداً على توفير خدمات العلاج الطبيعي للمرضى ذات الاحتياج في نفس يوم الجلسة، كما اطمأن على إحدى الممرضات أثناء إجراء جلسة الغسيل الكلوي لها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها ولجميع المرضى بالمستشفى.