محلل سياسي فلسطيني يشكر الطيب وتواضروس لنصرة القدس

قدم عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، الشكر والتقدير لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على نصرتهما ودعمهما الكبير للأقصى، ومشاركتهما في مؤتمر "الأزهر لنصرة القدس".

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن مؤتمر الأزهر لنصرة القدس ذو أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، لكشفه مدى اهتمام الدول العربية بالقدس ورفضهم التام للقرار الأمريكي.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن المؤتمر كان مؤشرًا هامًا ورسالة للعالم كله بأن هناك ترابط قوي بين الأشقاء العرب، في دفاعهم عن القدس.