فضل آخر ليلة من رمضان.. نفحة ربانية وليلة مباركة

كشف الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، فضل آخر ليلة من رمضان وصحة الحديث العتق فيها، موضحا أنّ الثلث الأخير من رمضان أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرا وباطنا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

فضل آخر ليلة من رمضان

وفي إطار الحديث عن فضل آخر ليلة من رمضان، أكد الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء ذكره في الدرر السنية عن الحسن البصري التابعي الجليل، إذ قال النبي إنَّ للهِ عزَّ وجلَّ في كلِّ ليلةٍ من رمضانَ ستمائة ألف عَتيقٍ من النارِ، فإذا كان آخِرُ ليلةٍ أعتَقَ اللهُ بِعددِ كل مَنْ مَضَى، لافتا إلى أنّه هذا الحديث ضعيف أورده الألباني في كتابه ضعيف الترغيب عن الحسن البصري رضي الله عنه.

آخر ليلة من رمضان

واستكمالا للحديث عن آخر ليلة من رمضان، قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، في الثلث الأخير من شهر رمضان، إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد ويستعد للعبادة بها، بإحيائها زيادة عن المعتاد، مستشهدا بما جاء في «صحيح الإمام البخاري» عن السيدة عائشة رضي الله عنها، إذ قالت رضى الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

الثلث الأخير وآخر ليلة من رمضان

واستمرارا للحديث عن فضل آخر ليلة من رمضان، أشار المفتي إلى أنّ هناك عددا من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أنّ الله يعتق عددا كبيرا من المسلمين الذين صاموا لله صياما حقيقيا، وصامت جوارحهم وصامت قلوبهم عن الغل والبغض وعملت جوارحهم في العمل الصالح، لافتا إلى أن هناك أحاديث أخرى وردت في شهر رمضان والتي تؤكد أنّه محطة للغفران والعتق من النيران.

الثلث الأخير من رمضان

وبخلاف الحديث عن فضل آخر ليلة من رمضان، أوضح المفتي في لقاء سابق له، فضل ليلة القدر والتي تقع في الثلث الأخير من شهر رمضان، موضحا أنّها ليلة جليلة القدر عظيمة الأجر، وثواب ليلة القدر يعادل ثواب العمل الصالح في 83 سنة و4 أشهر؛ مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 3].