إيه اللى يثبت لك إنى بجد؟!

انتشرت فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى صور وفيديوهات إزاى الناس بتتفاخر إنها "دبش" وبترمى كلام من غير ما تحس، إذا كان الكلام ده هيوجع الطرف التانى ولا لأ..وإن حجة اللى بيقول الكلام ده إنه مش بيقدر يتحكم فى لسانه، أو إنه بيهزر، وده كلام وارد جدا إنه يحصل مننا كلنا.

بس فى الفترة الأخيرة بقت مقصودة!!

بقت مقصودة إننا نجرح بعض ونوجع بعض بكلام محدش فينا يقدر يتحمله، وبقت توصل إلى حد المعايرة!!

مثلا أعاير واحدة إنها اتأخرت فى سن الجواز واوصفها بإنها "عانس" أو "بايرة".. أعاير واحد فى الشغل ممكن يكون مش شاطر بالدرجة الكافية واوصفه بإنه "استبن" وابدأ اذم فيه.. مع إننا لو استبدلنا الكلام الدبش ده بكلام حلو هيفرح الطرف التانى أكتر بكتير، وهيححسه بقيمة اللى بيعمله ويشجعه إنه يقدر يعمل الأحلى والأحسن، وإن الكلمة الحلوة هى اللى بتخلينا نعدى ونتغلب على هموم الدنيا.

الكلام الحلو هو الحضن الحلال اللى مش قادرين نديه لناس كتيرة قوى فى حياتنا، واللى بيخلى الناس تقدر تستحمل وتكمل الحياة من ضغوط أو شدة أعصاب أو حتى عزلة كان ممكن يتعرضوا لها بسبب كلمة أو هزار إنت هزرته وضحكت، بس هو عيط قوى من جواه.

حتى لو مش قادر تقول كلمة حلوة، مع إن كلنا نقدر نعمل كده، بس على الأقل ابتسم واضحك ضحكة تقدر توصل بيها للى قدامك إن معلش.. كمل.. إنت أكبر من الحزن ومن الوجع ده بكتير.. وساعتها هنقدر نثبت لبعض إننا بجد وحقيقيين فى حياة بعض.