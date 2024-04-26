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رئيس جهاز الشروق: دراسة 11 ألف طلب تقنين للأوضاع

كتب:

أيمن حمزة
12:02 م | الجمعة 26 أبريل 2024
قيادات جهاز مدينه الشروق يلتقون أصحاب الأراضي المضافة للمدينة

قيادات جهاز مدينه الشروق يلتقون أصحاب الأراضي المضافة للمدينة

عقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اجتماعًا مع ممثلي منطقتي «الرابية والسلام»، للاستماع إلى شكواهم وآرائهم بشأن توفيق الأوضاع، بحضور المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز ومسؤولي الجهاز.

اعتماد إجراءات التقنين

وأوضح المهندس علي سعد، أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من النقاط، وشمل الجانب الإداري لسير دراسة الملفات واعتماد إجراءات التقنين، وبالجانب التنفيذي، خطوات التنمية للمناطق.

وأفاد بأنّ الجهاز درس تقريباً ما يزيد على نصف الطلبات المقدمة، والتي تزيد على 20 ألف طلب، حيث تم دراسة 11 ألف طلب منها، وهناك 4 آلاف طلب متاح التعامل مع أصحابها ، و7 آلاف طلب يوجد بها بعض التدخلات خاصة بتسلسل الملكية وبعض العوائق الأخرى، حيث تم التواصل مع أصحاب هذه الطلبات حرصاً من الجهاز على العملاء، بدلاً من إلغاء الطلبات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.