رسالة مغترب

من بعيــــدٍ أتاكِ ساعـــــي البريــــــدِ : بدمـــــــوعي وصـرختـــــي من بعيـدِ
من بعيــدٍ وكنتُ بالأمــــــس يا أمـ : ــــــــيَ فيكــــــم أهنــا بيـــوم سعيــدِ
فرمـتـنـي الأيـــــام بالبعـــد حـتـــــى : صــــرتُ أبــكـــي عليكـمُ في الصعيدِ
يا أبي يا أخــــي وأختـــــــــيَّ يا أمـ : ـــــي ألا تسمعــــون لحن نشيدي؟
وأنا أبكــي يـــــــــــوم كنــــــا جميعا : تحـــــت سقـــفٍ ببــيتــنا مـــن ورودِ
بعَّدتنا الأيـــــــامُ فاليــــــــــوم يا أمـ : ـــــــي علينـــــــا تحمـــــــــل التبعيــدِ
كيف حــــــال العريش والناس فيها : نخلهـــــــا بحــــرها هــــواها الفريــدِ؟
كـم لهونا بها وفي الريســـــــة الصفـ : ــــراء صُغنــــــــــا صداقة من خلـودِ
ولعبـــــــنا مـــــع الميــــــــــاه فعـــدنا : بوجـــــــوه تقشـــــــــــــرت وجلـــودِ
وعلى شاطـــــئ النخيـــــــل كـتـبـنا : هـــــذه أرضنـــــــا وأرض الجـــــدودِ
لا أخــــال الحيــاة في غيــر سينـــــا : ء حيــــــــــاة ولا أرى مـــن وجــودِ
كل يــــــوم بأرضـــــها يـــــوم حب : يــــوم سعــــــــد وفــرحة يــوم عيــدِ
أخرجـــــــوني مـــن العريش وسيـنا : ء على كرســــــــــي القتيـــــل القعيـدِ
أخرجـــوني منهــــا الى كل سجــــــن : مـــــا بـــه غيــر ظلمـــــــــــة وقيـــودِ
إنني اليـــــوم متعب في قيـــــــــامي : ومنــــــامي ووقفـــــتـــــــي وقعـــودي
تــــــائه مثــــل كوكـــــــب أخرجــوه : مـــن مـــــداه بــذا الفضــــــاء المديـدِ
فإذا نمــــت نمـــــــت آخــــــر ليلـــي : بعــــــــد أن يقتـــــل الأسى مجهـودي
وإذا قمــت قمـــــــت والليل مـــــا زا : ل مقــيــمـــــا مـــــــــع الغيــوم السـودِ
طـــال ليلــي وســـال دمعــــــي ألحــا : نــا تـــــحاكي غنــــــاء قلبــي الشــريـدِ
وبكـــــــى صــــــــاحبي وكنــت أراه : قبل هـــذا بخـــــــــــــــافق من حديــدِ
عيشة المــــرئ دون أهــــــل وأحبا : ب كسجـــــــــــن المكبـــــل المصفــودِ
غـــربــةٌ وحشـــة شـجــونٌ وحـــزن : وافــــتـــقـــــادٌ لـمـســكـــنٍ مـحـــــمــودِ
مــــا بأسيــــوط مـــا تقـــــر به العيــ : ـن فعــــــدْ يا قطــار عدْ مــــن جديـدِ
عن الحب
الحــــب ألا تــــعــــــــرفَ الأســـبــــــــابـا : ألا تــــــلاقـيَ إن سـألــــت جــــــــوابـا
ليالي العريش
ليالي العــريـش ودفء السمرْ : وبحــــر تغنى بسحــــر القمــرْ وسربٌ من الفاتنات الحسان : صنعن الهـــــوى ول
منديل ورق
منديل ورق على الجبين يمسح عرق من العيون يمحى القلق يخفى دمعة حب طالّة يشكر القلب اللى صلى يمحى لحظة حزن شا