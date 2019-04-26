تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو للاعب محمود عبدالرازق، الشهير بـ"شيكابالا"، وهو يغني في حفل زفاف علي جبر لاعب نادي بيراميدز.

ويظهر في الفيديو الفنان محمد حماقي، وهو يغني "بيلومني ليه" في حفل زفاف علي جبر بصحبة شيكابالا، الذي شاركه الغناء وسط تواجد عدد من اللاعبين منهم عمر جابر وإسلام جمال.

يذكر أن علي جبر، هو صاحب هدف الفوز لنادي بيراميدز على نظيره الزمالك في آخر مباراة لعبها الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، وساهم هذا الفوز في اعتلاء نادي بيراميدز صدارة ترتيب البطولة بـ63 نقطة.