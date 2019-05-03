تعدى حداد مسلح بسكين على والدته وطعنها 3 طعنات في البطن والصدر، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها وفر هاربا من المنزل، بسبب خلافات أسرية بقرية ورورة في مركز بنها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسين جندية، مأمور مركز بنها، بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في البطن والصدر، وفي حالة خطرة ولا يمكن استجوابها.

انتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد حسني نصار، مفتش مباحث بنها، أن وراء الحادث، ابن المجني عليها، ويدعي "و.ا"، 38 عاما حداد مسلح، والذي تشاجر مع والدته، بسبب الخلافات الأسرية، فاستل سكينا، وطعنها عدة طعنات نافذة.

جرى نقل الأم، في حالة خطرة إلى مستشفى بنها الجامعي، وألقي القبض على المتهم.

وبالكشف عن المتهم تبين أنها ليست المرة الأولى، التي يتعدي فيها على والدته، وسبق أن تعدى عليها وجرى حبسه 3 شهور.

ألقى المقدم أحمد كمال أبوالعز، رئيس مباحث مركز بنها، القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.