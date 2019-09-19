أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، سياسة الإعدامات الميدانية على حواجز الموت التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابعت: كانت آخر الإعدامات الميدانية؛ إعدام المواطنة آلاء وهدان، صباح أمس الأربعاء، بإطلاق النار عليها مباشرة من قبل جنود الاحتلال عند حاجز قلندياشمال القدس وتركها تنزف حتى الموت وعدم السماح للطواقم الطبية الفلسطينية من إسعافها في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

وأشارت عشراوي، في بيان، إلى أن مسلسل الإعدامات مستمر ومتصاعد ومنها 68% تم على الحواجز المميتة وطال منذ 2015 حتى الآن 65 إعدامًا منهم 8 سيدات و26 طفلًا.

وأضافت أن هذا السلوك الوحشي يعكس العقلية الإجرامية وثقافة الكراهية التي تغذي العنف والإمعان في القتل بدم بارد وخارج إطار القانون وتعزز الإرهاب الإسرائيلي المنظم والمتصاعد وتؤكد استهتار الاحتلال بالمنظومة الدولية واعتماده على الدعم الأمريكي المطلق الذي يمنحه حصانة ورعاية، تتيح له مواصلة جرائمه.

واستكملت عشراوي، أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال وبقائه دون مساءلة ومحاسبة يدلل على التواطؤ الأمريكي والعجز الدولي مطالبة في هذه الصدد بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.