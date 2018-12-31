قصة الزانتاك والسرطان

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة منشوراً يتضمن قرارات بسحب دواء «زانتاك»، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام «رانيتيدين»، وذلك بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر «زانتاك»، وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء «زانتاك» بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، كما تضمن قراراً بسحب عينات من المادة الخام «رانيتيدين» من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها، ووقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة «رانيتيدين»، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، لكن ما هى قصة معركة الزانتاك؟

تم العثور على مادة يمكن أن تسبب السرطان فى بعض أدوية الحرقة والقرحة الرانيتيدين، بما فى ذلك عقار Zantac الذى يحمل علامة تجارية، ويجرى التحقيق فى مصدر هذه الشوائب، كما يقول تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مادة الـNDMA هى نفس الشوائب المتهمة بأنها مسرطنة والموجودة فى العديد من العلامات التجارية لضغط الدم وأدوية قصور القلب خلال العام الماضى، مما أدى إلى منعها ومراقبتها فى العام الماضى.

ينصح المرضى الذين يتناولون رانيتيدين بوصفة طبية ويريدون التوقف عن استخدامه بمناقشة البدائل مع مقدم الرعاية الصحية، كما نصحت إدارة الأغذية والعقاقير أولئك الذين يتناولون رانيتيدين بدون وصفة طبية (OTC) يمكنهم التبديل إلى أدوية أخرى.

NDMA هو ملوث بيئى موجود فى الماء والأطعمة، بما فى ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات. تصنف على أنها مادة مسرطنة محتملة للإنسان.

وقال الدكتور ديفيد روبينز، رئيس قسم المناظير فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك: «تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطنى كبير، ونصيحتى المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر... وبالطبع، أكِّد مع طبيبك على الحاجة لمضادات الحموضة».

قالت إدارة الأغذية والعقاقير إنها تقيم ما إذا كانت المستويات المنخفضة للـNDMA فى الرانيتيدين تشكل خطراً على المرضى، وإنها ستنشر هذه المعلومات عندما تكون متاحة.

فى بيان، قالت شركة الأدوية Sanofi التى تصنع Zantac، إنها «تأخذ سلامة المرضى على محمل الجد، ونحن ملتزمون بالعمل مع FDA».

فى غضون ذلك، قالت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الأغذية والعقاقير، إن إدارة الأغذية والعقاقير تعمل مع المنظمين الدوليين والشركاء فى الصناعة لمعرفة أين نشأ التلوث.

وقالت فى بيان صحفى: «الوكالة تدرس مستويات NDMA فى رانيتيدين وتقييم أى خطر محتمل على المرضى». «ستتخذ إدارة الأغذية والعقاقير التدابير المناسبة بناءً على نتائج التحقيق الجارى».

الرانيتيدين يقلل من كمية الحمض الناتجة عن المعدة، وتمت الموافقة على رانيتيدين بدون روشتة OTC لمنع وتخفيف حرقة المعدة، وتمت الموافقة على رانيتيدين بوصفة طبية لعدد من الاستخدامات، بما فى ذلك العلاج والوقاية من قرحة المعدة والأمعاء.

وقالت وودكوك: «تحقق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى NDMA وشوائب أخرى من النتروزامين فى أدوية ضغط الدم وفشل القلب التى تسمى حاصرات مستقبلات Angiotensin 2 منذ العام الماضى».