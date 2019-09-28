تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 28 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي..

جنايات الجيزة تصدر في الهجوم على فندق بشارع الهرم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم.

انتخاب أمين عام اتحاد العام للكتاب والأدباء العرب

يعقد الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب اجتماعا استثنائيا تستضيفه القاهرة؛ لانتخاب أمين عام جديد للاتحاد خلفاً للإماراتي الراحل حبيب الصايغ الذي توفى الشهر الماضي.

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من قمة "تيكني سميت"

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من قمة "تيكني سميت"، لرعاية الشركات الناشئة والمطورين بمكتبة الإسكندرية.

شريف باهر يفتتح معرض الفن التشكيلي

يفتتح الفنان شريف باهر، معرض الفن التشكيلي "ألوان" لمجموعة من المواهب والبراعم الناشئة من عمر 4 سنوات إلى 22 عاما، بقاعة "لمسات" للفنون بوسط القاهرة.

أوركسترا القاهرة يحيي حفلا موسيقيا

يحيي أوركسترا القاهرة "السيمفوني" بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، حفلا موسيقيا، وذلك في تمام الثامنة مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

محافظة أسيوط تفتتح وحدة صحية جديدة

تفتتح محافظة أسيوط وحدة صحية جديدة بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، ضمن الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق الجذب السكاني للمدن الجديدة.

الأهلي يلاقي كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريقا الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة مساء، في إطار مباريات إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المقاولون العرب يواجه وسموحة في الدوري العام

يلتقي فريقا المقاولون العرب وسموحة، في الخامسة والنصف مساء، في إطار مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

مباريات هامة في الدوري الإيطالي الممتاز

يلتقي فريقا يوفنتوس وسبال، في الثالثة عصرا، كما يلتقي فريقا سامبدوريا وانترناسونالي، في السادسة مساء، فيما يلتقي فريقا ساسولو واتالانتا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار مباريات الأسبوع السادس ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كبار الدوري الإسباني في مواجهات هامة

يلتقي فريقا أتليتك بلباو وفالنسيا في الواحدة ظهرا، وفريقا خيتافي وبرشلونة في الرابعة عصرا، وغرناطة وديبورتيفو ليجانيس في السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وريال مدريد في التاسعة مساء، في إطار مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

عمالقة الدوري الإنجليزي يستمرون في صراع الدوري

يلتقي فريقا شيفيلد يونايتد وليفربول في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا بورنموث ووست هام يونايتد، استون فيلا وبيرنلي، توتنهام وساوثهامبتون، وولفرهامبتون وواتفورد، كريستال بالاس ونورويتش سيتي، تشيلسي وبرايتون، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا إيفرتون ومانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء، في إطار مباريات الأسبوع السابع ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.