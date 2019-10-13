طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 23

مطروح 28 23

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 39 25

أسوان 39 26