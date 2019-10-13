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صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تطمئن على تطبيق إجراءات السلامة بالمدارس

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تطمئن على تطبيق إجراءات السلامة بالمدارس

البابا تواضروس يدشن كنيسة في فرنسا: المقلل من قيمة الوطن إنسان خائن

البابا تواضروس يدشن كنيسة في فرنسا: المقلل من قيمة الوطن إنسان خائن

تقدم بطلب رفع العداد.. ماذا تفعل إذا أردت هدم منزلك وإعادة بنائه؟

تقدم بطلب رفع العداد.. ماذا تفعل إذا أردت هدم منزلك وإعادة بنائه؟

طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن "كارتة" طريق الإسماعيلية

طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن "كارتة" طريق الإسماعيلية

عاجل.. الذهب يرتفع جنيها خلال تعاملات اليوم

عاجل.. الذهب يرتفع جنيها خلال تعاملات اليوم

طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

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