نظمت جامعة كارلتون الكندية مساء أمس، محاضرة لسفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، بعنوان "تحديات الأمن المائى المصرى نتيجة مشروع سد النهضة.. فرص الدبلوماسية المائية في التوصل الي حلول".

وحظيت المحاضرة باهتمام كبير لدى الدوائر الرسمية ومراكز البحث والجامعات بالعاصمة الكندية، حيث حضرها أكثر من مائة مشارك من وزارات الخارجية والبيئة والموارد الطبيعية واللجنة المشتركة الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية المشتركة بين كندا والولايات المتحدة. كما حضر الندوة لفيف من اساتذة وطلاب جامعتي اوتاوا وكارلتون، بالإضافة إلى سفراء كل من أثيوبيا والسودان وعدد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية المعتمدين لدى كندا، وخبراء من مراكز البحث والفكر الكندية العاملة في مجال العلاقات الأفريقية والقانون الدولى وتسوية النزاعات.

هذا، وقد استعرض السفير أحمد أبو زيد في المحاضرة الأبعاد السياسية والفنية والقانونية لملف سد النهضة الاثيوبى، وتطورات العملية التفاوضية والموقف المصري إزائها، مع تقديم شرح وافٍ للخلفية التاريخية لقضية مياه النيل والعلاقات بين دول حوض النيل عبر المراحل التاريخية المختلفة، مؤكداً على أن نهر النيل يجب أن يظل دائما جسراً للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة بين دول الحوض دون الإضرار بأى طرف، وليس قضية خلاف أو نزاع، لاسيما وأن موارد النهر كبيرة وكافية للجميع اذا حسن استغلالها.

كما أكد السفير المصري فى كلمته أن المجتمع الدولى، لاسيما الدول ذات الخبرات الكبيرة في مجال ادارة الموارد المائية العابرة للحدود، مُطالب بالتحرك العاجل لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حلول، وأن يدرك بوضوح أن مياه النيل تعتبر قضية وجودية بالنسبة لمصر حيث يعتمد الشعب المصرى عليها في كافة مناحى الحياة بنسبة تفوق الـ 95٪؜.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة بانو أورميتشي رئيسة المعهد العالمي للمياه بجامعة كارلتون، كلمة أكدت خلالها أن الجميع يعلم أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، وأن الجامعة حرصت على استضافة السفير المصرى للتحدث في هذا الموضوع، ليس فقط لكونه سفير مصر في كندا، وإنما لكونه يتمتع بخبرة طويلة في مفاوضات مياه النيل لسنوات عديدة، وأنه من أكثر الدبلوماسيين المصريين الذين انخرطوا في تفاصيل هذا الملف.