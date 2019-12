قال السير جيفري آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، إن فريقا من السفارة البريطانية كان في استقبال السياح البريطانيين القادمين على متن رحلة قادمة من بريطانيا لمطار شرم الشيخ.

ونشر السفير البريطاني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو لاستقبال الطائرة بالمطار، وعلق قائلا: "رحب فريق السفارة بالسائحين لدى وصولهم شرم الشيخ على متن الرحلة المباشرة من المملكة المتحدة".

The British Embassy team was at Sharm el Sheikh airport this evening to welcome a direct flight from the UK.

رحب فريق السفارة بالسائحين لدى وصولهم شرم الشيخ على متن الرحلة المباشره من المملكة المتحدة pic.twitter.com/y7GQyq01Ws