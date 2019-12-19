قال السير جيفري آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، إن فريقا من السفارة البريطانية كان في استقبال السياح البريطانيين القادمين على متن رحلة قادمة من بريطانيا لمطار شرم الشيخ.

ونشر السفير البريطاني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو لاستقبال الطائرة بالمطار، وعلق قائلا: "رحب فريق السفارة بالسائحين لدى وصولهم شرم الشيخ على متن الرحلة المباشرة من المملكة المتحدة".

The British Embassy team was at Sharm el Sheikh airport this evening to welcome a direct flight from the UK.

رحب فريق السفارة بالسائحين لدى وصولهم شرم الشيخ على متن الرحلة المباشره من المملكة المتحدة pic.twitter.com/y7GQyq01Ws — British Ambassador to Egypt (@GeoffreyDAdams) December 19, 2019

ووصلت قبل قليل، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة "إنتر إير" القادمة من برمنجهام بلندن، وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار، بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب، والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

من جانبه أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن جميع المطارات المصرية، تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، بالتزامن مع التطورات التي شهدتها المطارات المصرية مؤخرا، بالإضافة إلى المشروعات التوسعية فضلاً عن أن تعزيز المنظومة الأمنية، قد ساهم في تعزيز المكانة الريادية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي إقليمياً ودولياً.

ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً لشركة "إنتر إير" من لندن، إلى شرم الشيخ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوي الحالي، كما تقرر تشغيل 10 رحلات أسبوعية لشركة "توي فلاي" في بداية الموسم الصيفي القادم، فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخرى جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.