القابضة للمطارات تطمئن المواطنين: نتخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

طمأن المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المواطنين أنه منذ أن بدأت عودة حركة الطيران في أول يوليو من الشهر الماضي ويتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر.

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إنه تم استقبال رحلتين طيران أمس من بولندا، وأنه فور وصول الراكب ونزوله من الطائرة يجب أن يكون مرتدو الكمامة الخاصة به، وبمجرد دخوله إلى صالة الوصول يتم تأمينهم بالكاميرات الحرارية وإذا كان هناك ارتفاع في درجة حرارة أحد الركاب بشكل ملحوظ تضع الكاميرا عليه علامة ويبدأ التعامل معه من خلال الحجر الصحي.

وأكد، أن كل المطارات المصرية حاليا مجهزة بالكاميرات الحرارية سواء في السفر أو الوصول مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلي أن موظف الحجر الصحي الذي يراقب الشاشات يري درجة حرارة الركاب وفي حالة وجود أحد الركاب درجة حرارته عالية يتم إعطاء إنذار له ويتم التعامل مع من قبل الموظف.

وتابع، أنه بعد ذلك يتم توجيه السائح لمنطقة الجوازات عن طريق كود برنت على أرضية المطارات كلها بحيث لا يحدث تزاحم لأي منطقة، وبعد ذلك يتوجه للسيور لأخذ حقائبه وبعد ذلك لمنطقة الجمارك والتوجه للفنادق.