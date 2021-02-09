حظك اليوم الثلاثاء 9-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه شخصية قوية ومجتهد في أعماله ويتقن المهمات التي يكلف بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر قد يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تخطط للقيام برحلة تجمعك به.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.