ليلا المغربية تحقق أكثر من ربع مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «صارحني»

حققت أغنية «صارحني» للفنانة ليلا المغربية، أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال أسبوع منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم آدم وتوزيع كمال الراضي وهي أغنية خليجية جمعت بين جمالية الكلمة واللحن والتوزيع، وأطلقت بشكل منفرد على طريقة الفيديو كليب من توقيع المخرج البلجيكي فرانك لوكاز الذي أعطى لمسة فنية عالمية للكليب مع الحفاظ على الطابع الخليجي العربي.

الأغنية من كلمات وألحان رحيم آدم

وتستعد ليلا لطرح ألبوم جديد يتكون من 11 أغنية منها مغربية مصرية وخليجية، حيث تقدم الفنانة المغربية وجبة موسيقية متنوعة كما تُعيد ليلا في الألبوم طرح إحدى الأغاني الطربية بصوتها وبتوزيع مختلف ستكون مفاجأة لجمهورها، وستعمل على طرح أغنيات الألبوم بسياسة السينجل على طريقة الفيديو كليب.

الألبوم يتضمن 11 أغنية

وعن شعورها بالنجاح الذي حققته الأغنية صرحت ليلا المغربية في بيان «شعوري لا يوصف رغم غيابي عن الساحة الفنية لمدة 8 سنوات ما زلت قريبة من جمهوري المغربي والعربي وهذا لمسته من الردود الإيجابية للرواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث غمروني بحبهم للأغنية من خلال تعاليقهم الرائعة.

أول ألبومات ليلا كان عام 2005

يذكر أن ليلا طرحت أولى ألبوماتها الغنائية بمصر سنة 2005 وقد حمل عنوان «ادلل»، ثم ألبوم «ليلا 2007» والذي غلب عليه الطابع المصري وفازت بجائزة أضخم إنتاج عربي بمهرجان أوسكار الكليبات في الغردقة عن فيديو كليب «الحب ديالي»، وكان آخر ألبوم أصدرته سنة 2011 حمل عنوان «رومانسي» حيث غلب عليه الطابع الخليجي والمغربي.