 ملتقيات التوظيف.. عمل لائق وحياة كريمة لشباب الخريجين (ملف خاص)

شكَّلت ملتقيات التوظيف التى تنظمها عدة وزارات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومبادرة «حياة كريمة»، إحدى أذرع الدولة لمواجهة البطالة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل اللائق والحياة الكريمة لشباب الخريجين، وهو ما أثمر نجاح الحكومة، ممثلةً فى وزارتى الشباب والرياضة والعمل، فى عقد ملتقيات توظيف على أرض الواقع استهدفت توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لائق فى شركات القطاع الخاص وبرواتب شهرية تتناسب مع التغيرات الطارئة فى ظروف المعيشة تمكنهم من حياة كريمة، وبدء طريقهم إلى المستقبل.

وتتكامل جهود الدولة فى مجال ملتقيات التوظيف مع الجهود الكبيرة المبذولة فى مجال التدريب المهنى والتكنولوجى على العديد من الحرف والمهن التقليدية لأكثر من 4 ملايين شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، وكافة التخصصات والمستحدثة، لتأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل وتمكينهم اقتصادياً، فأطلقت وزارة الشباب عشرات المبادرات والبرامج التدريبية لتحقيق هذا الهدف المنشود، منها «طوّر وغير» والمشروع القومى «مشوارى» ومبادرات «علمنى حرفة» و«بادر» و«الصالحية» لتدريب الفتيات فى مناطق العاشر من رمضان والصالحية، وبرامج «حياة كريمة» بجانب عقد عشرات الدورات التدريبية بوحدات التدريب المتنقلة التى بلغت 75 وحدة تجوب جميع محافظات الجمهورية لتدريب الشباب والفتيات على مهن الخياطة والكهرباء والسباكة والتفصيل وغيرها من المهن الحرفية.