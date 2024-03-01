إزاي المرتب يكمل معاك لآخر الشهر؟.. السر في 5 أظرف

مع العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتوازي مع صرف مرتبات الشهر، يبدأ كثيرون خاصة ربات المنازل، وضع الميزانية وبعض الترتيبات للتدبير والتوفير، بهدف شراء الاحتياجات الأساسية، مع ادخار جزء بسيط، من خلال الاعتماد على مرتب الشهر.

وقد يقع البعض في فخ نفاد المرتب قبل نهاية الشهر، وهو ما يحتاج إلى تدبير دقيق في استخدام الأموال المتاحة.

5 أظرف تنهي أزمة نفاد المرتب مبكرا

قدم محمد البسيوني، خبير اقتصاد منزلي، نصائح سريعة لإمكانية استكمال المرتب خلال الشهر، موضحًا إن الأساس في التدبير والتفكير الجيد.

ونصح «البسيوني» في البداية، بضرورة شراء المستلزمات، ودفع الفواتير الشهرية، والإيجار، ومن ثم تقسيم الباقي إلى 5 أظرف: «قسم الباقي من المرتب على 5 أظرف، كل ظرف فيه ميزانية أسبوع، وسيب الظرف الخامس للطوارئ».

وتابع: «في النهاية الظرف الخامس لو متصرفش حوشه، وكمان هات حصالة للفلوس الفكة وجمعها شهريًا»، ناصحا بضرورة شراء الاحتياجات وليس الرفهيات: «بنكتب كل حاجة محتاجينها مش اللي عاوزينها ونشتريها».

واختتم البسيوني، نصائحة بضرورة الشراء دون الاعتماد على كارت الفيزا، لمعرفة الحسابات بشكل دقيق، مع شراء الالتزامات الشهرية «مرة واحدة في البداية».

نصائح لتوفير الميزانية

استعرضت الدكتورة شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، لـ«الوطن»، عدة نصائح لتنظيم الميزانية على مدار شهر كامل، على النحو التالي:

شراء مستلزمات الطهي من الأساسيات، لكن من خلال الاعتماد على السلع التموينية، والعروض الترويجية.

حددي كمية الطعام خلال اليوم دون إهدار أو استهلاك كميات كبيرة.

اعتمدي وصفات في منتصف الشهر لا تعتمد أساسيًا على اللحوم.

استبدال البروتين الحيواني ببروتينات نباتية.

الاستغناء عن العزومات بشكل كبير حتى لا تتكبد الأسرة أموالا فوق طاقتها.

وتعد هذه النصائح أساسا يمكن لكل أسرة تطويعها، وفقا لدخلهم الشهري الثابت، خاصة أنها متغيرة من أسرة لأخرى بحسب احتياجاتهم الشهرية وأولوياتهم، لكنها تتفق في التنظيم والترتيب للمساعدة في تدبير المرتب، وفقا لعدد أيام الشهر الكريم، لذلك يفضل تجربتها بالطريقة التي تناسب أفراد الأسرة.