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الوطن

ريهام فؤاد الحداد ريهام فؤاد الحداد رابعه العدوية والعشق الإلهي
منذ 45 دقيقة

رابعه فتاة فقيرة, لم يجد اَهلها ما يمكن ان تلف به عند ولادها، من فرط البؤس ، و الفقر و العوز، كانت الرابعه في الترتيب بين اخواتها الأخريات ، مات ابوها و أمها و شردت الفتيات الصغيرات ، كان مصير الرابعه ، ان اصبحت أمة لأحد الاثرياء ، فقد بيعت في سوق النخاسه ، لقاء دراهم معدودات ، كان المكان في البصرة العراقية و الزمان في السنه الثلاث و التسعون هجرية .

رابعه كانت جميله الشكل ، عذبة الصوت ، و قد استغل سيدها هذه الصفات ،لاحياء ليال طربيه، فهي أمة تؤمر فتنفذ ، و ما عسى الفتاة الفقيرة الأسيرة، المملوكة تفعل ! و هي لا تملك من امرها شيئا .

لكن رابعه ، كان بها شي خاص جدا ، لقد كان الله بقلبها طيلة الوقت ، و قد شعرت هي بهذا القرب ، لم تبدأ حياتها ، عابدة متبتلة زاهده، و لكنها كانت دائما تشعر بذاك القرب ، تَرَى الله و تحدثه ، تبث له شكواها و اساها و تعلم انه يراها ، و كلما قست عليها الحياة كلما ، ركضت صوبه هو ، و اقتربت منه هو .

ذاقت رابعه، ذُل الفقر، وهوانه و حرمانه ، فكانت حزينة الفؤاد عليلة الروح ، لكن كانت دائما ، تملك الأمل في كرم الله و عطاءه ، ففي الحزن وجدته هو ، و في الضيق ، كان بقربها ، و في الالم ، كان يسمع بكاءها .

أتت مع الأسر و السبي ، حياة الترف و الدلال ، قصور و طعام و عطور ، و دلال و حرير و مرح و لهو و سرور ، و ما سعد حينها قلب رابعه، بل ظلت في الحزن قابعه ، تتعذب و تألم ، فما تبحث عنه و يرضي روحها ليس في القصور !!!

هذه المرة ايضا كان ربها بقربها، يسمع شكواها و نحيبها ، و هنا بدأت رابعه تتيقن من ان حبيبها و عشقها الحقيقي، هو قرب و رحمة و عطف ربها ،فحبها لله حب من نوع خاص ، فالله سبحانه حبيب فريد ليس يتفوق عليه احد ، هو يعطي و يجزل العطاء و لا ينتظر جزاءا و لا شكورا ، هو الغني غنا مطلقا ، حنان ،منان ، ليس هناك من هو اكثر اشفاقا منه ، يعطي و لا يأخذ ، و ان حرمك من شي ابدلك بخير منه ،هو حبيب فريد، ليس كمثله شي ، ترى ايوجد في هذا الكون حبيب بهذه الصفات !!! هو لا يغدر و لا يخلف وعدا ، لا يمرض و لا يموت ، لا يزول و لا ينتهي ، لا يتغير و لا يتبدل و ابدا و دائما هو قريب اقرب من حبل الوريد.

تدرك رابعه ،مرادها و املها اخيرا ، انه رضى الحبيب و القرب منه ، و السعي لرويته ، في العالم الابدي الاخر، انه رب الأرباب ، و أغلى الأحباب ، هو الله و ذات الله ، و جمال الله ، و بهاء الله ، و رحمة الله ، و رفقه و عطفه ، ان رضاه هو المنى و حلم الأحلام و السعادة المطلقه ، كان الله بقلب رابعه و بهذا كان دائما معها .

و في يوم من الأيام ، تصلي رابعه ، كعادتها و تتبتل الى الله ، و تشكو له من ضيق فرصها في الانقطاع لعبادته ، لانها جارية ، لدى سيد يجبرها على ما لا تحب ، و يسمعها سيد القصر من خلف الباب و يتاثر من كونها مجبرة على ما لا تريد و يخيرها في البقاء معززة مكرمة ، دون ان يطلب منها اي شي ، او الرحيل ان ارادت، فتختار رابعه الرحيل ، و تعود الى حياة الأكواخ و تتقشف و تترك رغد العيش ، و طيب الدنيا و تزهد في النعيم ، و تتفرغ للعبادة و الصلاة ، تقربا من الله و حب الله ، لتنال هي الاخرى حبه و رضاه.

كلنا يحب الله ، و يرجو رضاه ، و لكن ترى من منا أحباء الله ، ان الله اذا احب عبدا اعطاه من فيض رحماته ، و كراماته و أعطاه قوة لا تضاهيها قدرة ، و اكثر الناس تعلقا بالله ، و بحب الله هم أناس لم يجدوا في الدنيا عزاءا ، و لا في سكانها أحباءا مخلصين ، و حين علمهم بزيف الدنيا و هوانها لا يجدون منجى و لا ملجا الا طريق الله و القرب من الله فهو الخليفة في الأهل ، و الصاحب في السفر ، و ما الحياة آلا سفر من الدنيا و الى الاخره ، ان للعاشقين شئونا شتى و حالات شتى ، و سواء كنت ترى رابعه ناسكة متعبدة ، او تراها زاهدة مشردة فهي في النهايه عاشقة متفرده.

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