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الوطن

برلماني: مصر تبذل أقصى جهدها لحل أزمة سد النهضة

منذ 42 دقيقة
كتب: سمر نبيه
برلماني: مصر تبذل أقصى جهدها لحل أزمة سد النهضة

صورة ارشيفية

قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن وثيقة إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تؤكد الالتزامات على الدول الثلاث بالتوافق حول قضية السد وحل كل النقاط الخلافية.

وأشار الكمار، إلى أن مصر تبذل ما في وسعها لحل القضية من خلال التفاوض، لأن الرئيس السيسي يدرك أن الحل التعاوني هو الأمثل في أي قضية تتعلق بالأمن القومي للدول، مشددا على أن قضية المياه خط أحمر لمصر وأمن قومي وأن مصر لن تفرط في ذرة ماء.

وأوضح، أن ما تم إعلانه من مبادئ الوثيقة يعطي فرصة ومساحة جيدة لاستمرار التفاوض، حتى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأكد أنه يأمل أن يكون هناك نوع من المرونة، من قبل الدول الثلاث في التعامل في هذا الملف، والتأكد من أن الالتزام بالملف الفني للسد والتعاون هو الحل الأمثل للقضية.

وتابع: "مصر تتبع سياسة النفس الطويل في التفاوض حتى الوصول للنتيجة التي تحفظ حقوقنا، ولدينا ثقة كاملة في إدارة الرئيس السيسي لهذا الملف وحفظ حقوق مصر بشكل كامل لأنها قضية أمن قومي".

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