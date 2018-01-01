والجدير بالذكر....

أن...........

ــ "مدحت شلبى" هو القائم بأعمال الـ "نحت" لهذا الـ "رمضان" خلفاً لرئيس الـ "نحت" السابق "بيومى فؤاد"!

ــ مسلسل "أيوب" بطولة الوجه الجديد "مصطفى شعبان"... حتى الآن!

ــ البحث ما زال جارياً عن صاحب فكرة "دقن ياسر جلال"!

ــ "هيثم أحمد زكى" أثبت بما لا يدع مجالاً للشك "إن اللى خلف.. مات عادى وشبع موت"!

ــ "تامر حسنى" هو "سوكسيه" إعلانات رمضان بعد إعلان "مجدى يعقوب وبهية - الأم -".

ــ جثة "كتكوت أبو الليل" تم العثور عليها بين أنقاض عبث "سك على اخواتك" باسم "سعادة" للمأساة "على ربيع"!

ــ "رامز جلال".. جريمة مكتملة الأركان!

ــ "ماجد الكدوانى" نجم من العيار الثقيل خارج المنافسة وطاقات فنية لم تستغل "صح" حتى الآن!

ــ "دنيا سمير غانم" بـ 30 ثانية إعلان أكثر نجاحاً من 30 حلقة دراما سابقة فى "اللالا لاند"!

ــ دراما رمضان تموت بـ "اسفكسيا الخنق الإعلانى"!

ــ مسلسل "اختفاء" تعرض لاختفاء!

ــ "نهى عابدين" مشروع بطلة "تقيلة" و"حلوة" تقف على الأعتاب تنتظر العبور.

ــ إعلان "جارى يا جارى" هو نفسه "افتح ببان قلبك" لنفس الشركة منذ سنوات ولكن بظهور نجومه!

ــ مدفع ماسورة إعلانات النجوم .... اضرب .. اضرب .. اضرب .. اضرب .. اضرب .......!