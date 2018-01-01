عم صيام

- عم صيام: هطلع 5 أدوار على رجليّا وأنا صايم؟!

- رمضان: قلت لكم من 3 أيام.. عاوزين نشحن كارت الكهربا بتاع العمارة.. الكل رفع ودنه م الخدمة.

- عم صيام: لما مكنة الصرف تشحن نبقى نشحن كارت الكهربا.. منه لله وكيل الوزارة بتاعنا.. مكافآت لنفسه عمال على بطال.. عمره ما يحط الكارت فى المكنة إلا وتكركر بالفلوس.. أنا بقى أحط الكارت المكنة تعيط.. قدام كل ألف بياخدها ينقط لنا ميتين تلاتة بالكتير!

- رمضان (بخبث): بردو بيراضيكم!

- عم صيام (بتهكم): بيراضينا؟!.. ما شفتش انت يا رمضان الراجل دا قبل ما يبقى وكيل وزارة.. قصبة ممصوصة.. دلوقتى ابيضّ وربرب.. عينيه قفلت من كتر ما وشه ربرب!.. هنقول إيه؟!.. يطفحه بالسم.. توكلنا على الله.. امسك الأكياس دى يا رمضان.. وورايا!

- رمضان: تؤمر يا صيام بيه!.. يااااه.. إيه كل الشيل دى؟!.. تفاح.. وموز.. وبطيخة.. و.....

- عم صيام: انت هتعد الأكل عليّا.. التفاح وصفه ليّا الدكتور عشان السكر.. والموز عشان دوا الضغط بيهدنى.

- رمضان (بخبث): والبطيخ؟!

- عم صيام: انت مش شايف الحر اللى إحنا فيه؟!.. ما طول ما كل واحد بيبص للتانى فى البلد دى محدش هييجى قدام.. شعب واطى صحيح!. (وهو ينهج): إحنا فى الدور الكام يا واد يا رمضان؟

- رمضان: لسه فى أول دور.. شد حيلك يا باشا!

- عم صيام (يقف ليستريح ثم يقول بغضب): مين من السكان مادفعش فى كارت الكهربا؟!

- رمضان: اتنين بس اللى دفعوا!

- عم صيام: أكيد أنا والمهندس عزت!

- رمضان: سعادتك مادفعتش!

- عم صيام: ليه يا خويا.. مش لسه مديلك 20 جنيه من أسبوع.

- رمضان: إحنا بنحتاج نشحن بـ400 جنيه كل أسبوع.. عشان كهربة الأسانسير والسلم والمواتير.. وفرح العمدة المنصوب فى المدخل.

- عم صيام (ساخراً): نسيت نور الأودة بتاعة جنابك انت ومراتك وعيالك؟!

- رمضان: وأنا بسحب حاجة؟!

- عم صيام: انت هتصيع يا رمضان.. عندك تلاجة وغسالة وتليفزيون.. دا انت عندك مكنسة بالكهربا يا مفترى.. علىّ النعمة ما فيه حد متهنى زيك.. ساكن ببلاش.. ونور ومية ببلاش.. والأكل ينزل لك من هنا.. والشرب من هناك.. وآكل شارب ساكن نايم بلاش.. وفى الآخر مستخسر فيّا البطيخة؟.. ما هو اللى زيك انت ووكيل الوزارة بتاعنا همه اللى هيودوا البلد فى داهية.. معلش هانت!

- رمضان: لسه 3 أدوار!

- عم صيام: أنا بتكلم على وكيل الوزارة.. ناقص له 3 أشهر ويطلع معاش.. وأنا اللى جاى مكانه.

- رمضان (ساخراً): وتكركر معاك المكنة!

- عم صيام (ضاحكاً): وهو يقعد يعيط جنبها.. يستاهل.. شعب واطى صحيح!.. (وهو يبتسم فرحاً): دا غير العربية اللى بسواق.. اللى هتريحنى من تمن البنزين.

- رمضان: أكيد فيه حاجات تانية كتير؟!

- عم صيام: ما تعدش يا واد يا رمضان.. ربنا يقرب البعيد بحق الأيام المفترجة!

- رمضان: ناقص دور واحد!

- عم صيام: امتى بقى أقول «خلاص ناقص شهر واحد ويغور وكيل الوزارة فى داهية».. خلينى أفوق بقى!

- رمضان (ساخراً): وتتخن وتربرب.. وعينيك تقفل من كتر لحم وشك!

- عم صيام: الحمد لله وصلنا.. هات الحاجة يا واطى!