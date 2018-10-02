جانب من الإستقبال

استقبل سفير الفاتيكان بمصر برونو موزارو، الوفد الكاثوليكي الايطالي رفيع المستوي الذي يزور مصر برئاسة رئيس الأساقفة لويجي فاري وبحضور نيافة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك.

وعبر السفير خلال اللقاء عن سعادته وترحابه لهذا النوع من الزيارات قائلا انها وسيلة فعالة لتأكيد التواصل والمودة بين الشعب الايطالي والشعب المصري من جهة والكنيسة الكاثوليكية ومصر من جهة اخري .

وأشار الي ان الزيارة علامة حية وفعالة للتاكيد علي جامعية الكنيسة الكاثوليكية .

من جانبه وجه الانبا عمانوئيل عميق الشكر لسفير الفاتيكان علي حرارة الاستقبال والمودة الدائمة التي نلمسها في كل اللقاءات معه.

وعلي تشجيعه الدائم لكل سبل التواصل والحوار مع اطياف المجتمع المصري. كما توجه الوفد الي كنيسة العذراء مريم بالمعادي احد مزارات مسار العائلة المقدسة واستقل الوفد الاب اسطفانوس صبحي كاهن كنيسة العذراء مريم في المعادي نيابة عن الانبا دانيال .