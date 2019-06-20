جددت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، حبس تاجر العملة المنسوب إليه تهمة القتل العمد وتقطيع جثة صديقه "سماسر" إلى نصفين ووضعها في حقيبتين وإلقائها بالشارع، في قرية "حوض 13" بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذكرت التحريات أن المهتم نفذ جريمته بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه على مبلغ 50 ألف جنيه.

وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية حول جريمته أثناء التحقيقات معه التي استغرقت قرابة 8 ساعات متواصلة: "أنه في يوم الحادث اتصل به وقابله في شقته ونشبت بينهما مشاجرة بسبب رفض المجني عليه رد مبلغ 50 ألف جنيه له.. مما دفعه لتعدي بالضرب بزجاجة على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".

وأضاف: "بعد كده قلت لازم اتخلص من الجثة.. جبت منشار وقطعت الجثة لأجزاء وبعدين حطيتها في حقيبتين ورميت الجثة بالشارع الجريمة كلها استمرت حوالي 5 ساعات قتل وتقطيع في الجثة".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، اقتادت النيابة العامة، المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية وسجلت النيابة الاعترافات كاملة، وأصدرت قرارًا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.