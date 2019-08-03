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عبدالله رشدي عن فتوى تكفير الأقباط: "ليست جديدة وبديهية"

عبدالله رشدي عن فتوى تكفير الأقباط: "ليست جديدة وبديهية"

تأجيل محاكمة السائح الإستوني بتهمة قتل والدته بالغردقة لجلسة 2 نوفمبر

تأجيل محاكمة السائح الإستوني بتهمة قتل والدته بالغردقة لجلسة 2 نوفمبر

4 مشروعات سكنية لشركات قطاع الأعمال تدخل سباق الاستثمار العقاري

4 مشروعات سكنية لشركات قطاع الأعمال تدخل سباق الاستثمار العقاري

الآثار: انتهاء فك جدران مقبرة توتو بسوهاج قبل نقلها للعاصمة الإدارية

الآثار: انتهاء فك جدران مقبرة توتو بسوهاج قبل نقلها للعاصمة الإدارية

انطلاق فعاليات "صيف بلادنا" في جنوب سيناء

انطلاق فعاليات "صيف بلادنا" في جنوب سيناء

فيديو.. إيران تهدد بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب واشنطن

فيديو.. إيران تهدد بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب واشنطن

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كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

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