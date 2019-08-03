نظمت مديرية الصحة بمطروح، حملة مكبرة من مفتشي الأغذية، بالاشتراك مع مباحث التموين، في إطار أحكام الرقابة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 1200 كجم زيت زيتون مغشوش غير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل توزيعه وبيعه للمواطنين وزائري المحافظة.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، جميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الصحية على المنشآت الغذائية والأسواق، وجميع المحلات التجارية والفنادق والكافتيريات والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم تحريز جميع المضبوطات، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.