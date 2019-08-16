محطات انتظار "مكيفة" ومزودة بإنترنت مجاني في شوارع شرم الشيخ

ظهر في عدد من شوارع مدينة شرم الشيخ، محطات انتظار مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت مجاني وشاشات عرض LED، للمرة الأولى من نوعها وذلك في إطار الحرص على المنظر الجمالي والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين بالمدينة السياحية على أن يشمل تنفيذ الفكرة باقي المحافظات السياحية في مصر.

وقال ياسر فتحي، صاحب الفكرة والشركة المصممة والمنفذة للمحطات، إن مشروع محطات الانتظار المكيفة والذي بدأ تنفيذه في شرم الشيخ يتكون من 4 مراحل كل مرحلة تنفذ بها 10 محطات بإجمالي 40 محطة حتى تشمل شوارع المدينة كلها، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وسوف يتم تنفيذ المشروع قريبا في محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المدن السياحية في مصر.

صاحب الفكرة: الشركة المنفذة تتحمل التكلفة من عائد الدعاية الإعلانية

وأضاف ياسر، لـ"الوطن"، أن الشركة المنفذة قامت بالاتفاق مع المحافظة على تنفيذ هذه المحطات وتتحمل الشركة تكلفة إنشاء المحطات وذلك من خلال العائد من الدعاية الممولة المعروضة عليها، حيث إن المحطة مزودة بشاشة لعرض الميديا الخاصة بالشركة المعلنة وشاشة أخرى لعرض إنجازات المحافظة وبعد مدة معينة من التعاقد مع الشركة المعلنة سيعود العائد المادي من المحطات للمحافظة.

وأوضح صاحب الشركة المنفذة، أن هذه المحطات ستخصص خلال فترة المؤتمرات التي تشهدها المدينة؛ للدعاية للمؤتمر المقام وقتها.