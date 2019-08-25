تذكرت الفنانة ليلى علوى والدتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت لها أكثر من صورة تجمعهما سويا.

وكتبت "علوي": "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسة فاضي يا أمي وهيفضل فاضي ماحدش هيقدر يملاه وهفضل أدعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا".

وتنتظر "ليلى" خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "التاريخ السري لكوثر"، والذي يشاركها في بطولته كل من زينة، أحمد حاتم، فراس سعيد.