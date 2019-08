View this post on Instagram

ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة .. وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك .. بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة افرح ولا احس بالإنجاز .. صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسه فاضي يا أمي .. وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه وهفضل ادعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا .. ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا #ليلى_علوي #Laila_Eloui