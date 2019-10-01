غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، والذي لم يخض مباراة الإياب أمام فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الظروف الأمنية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، غادرت بعثة الفريق وضمت 31 لاعبا وإدارياً، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من مبنى الركاب 3 بالمطار على الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا ومنها إلى السنغال، ولم تواجه البعثة أي مشكلات بالمطار.

يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قررت مساء أمس الاثنين، اتخاذ قرار بخصوص المباراة يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل قرعة دوري الأبطال الأفريقية بـ 24 ساعة.