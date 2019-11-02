تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والإسكان، بشأن عمليات إهدار المياه في المساجد دون رقابة أو توعية من الجهات المعنية.

وقال النائب إنه عمليات إهدار المياه في المساجد تنتشر بشكل كبير، نتيجة عدة أسباب أبرزها إسراف المصلين في استخدام المياه وقت الوضوء، وعدم اهتمام إدارة المساجد بصيانة صنابير المياه وترك العمال هذه الصنابير مفتوحة، وكذلك استغلال مياه المساجد في غير أغراض الصلاة، مثل التنظيف وتوصيلها لرش الشوارع بالقرب منه وغير ذلك الكثير.

وأكد أنه في الأصل هذا الأمر مخالف للسنة النبوية، التي ذكرت أهمية ترشيد استخدام المياه حيث إنه من السنة المتبعة عن رسول الله أن التوفير في مياه الوضوء يجب أن يلتزم به كل مسلم.

وأوضح أن الإهدار يكون بسبب أن "المياه ببلاش" خصوصًا وأن وزارة الأوقاف هي من تسدد الفواتير، ما يتطلب معه إجراءات توعية حقيقية وإشراف على استخدام المياه بالمساجد، مشيرا إلى أن سوء استخدام للمياه داخل المساجد، وصل إلى أن هناك مصلون تجدهم يخلعون ملابسهم ويستغلون دورات المياه من أجل الاستحمام، بل تجاوز الأمر ذلك، فأصبح عدد من النساء في بعض القرى يذهبن لملء المياه واستخدامها في الشرب داخل البيوت.

وطالب بضرورة الاتجاه نحو تركيب صنابير موفرة في جميع المساجد، والتي تصل نسبة توفير تلك الحنفيات للمياه تصل إلى 35%، ومن المفترض أن يجرى تعميمها على مساجد الجمهورية، مضيفا: "بالطبع التوعية يجب أن تسبق ذلك بمشورات في المساجد واهتمام الآئمة أيضا بتوضيح ذلك للمواطنين في الخطب وغيرها".