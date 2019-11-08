قالت الإعلامية سلمى الشماع، إن الإعلام في حاجة إلى مشروع كامل للنهوض به، مشيرةً إلى أن وجود أكثر من وزير للإعلام لم يؤثر في المنظومة الإعلامية، بعد ثورة 2011.

وأضافت سلمى الشماع، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد" الفضائية، أن المشروع يجب أن تتوفر له الإمكانيات والأفكار والإبداع ومستوى يليق باسم مصر، مؤكدةً أنها لن تقبل منصب وزير الإعلام إذا عُرض عليها.

وعن عملها كمذيعة منوعات، قالت الشماع إن المخرج محمد سالم، هو الذي كان مسؤولًا عن هذا الاختيار: "أول مرة شفت نفسي في التليفزيون عيطت، معجبتنيش خالص، فبقيت أشتغل على نفسي وأشوف اللي مش عاجبني وأصلحه، عمري ما رضيت على نفسي، ولما بتفرج على ماسبيرو زمان، بحس أنا أد إيه مكنتش شايفة نفسي".