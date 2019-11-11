طقس اليوم الإثنين 11-11-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 30

شبين الكوم 19 29

طنطا 19 29

دمنهور 19 28

الإسكندرية 21 27

بلطيم 20 27

مطروح 15 28

بورسعيد 22 27

دمياط 21 27

الزقازيق 20 30

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 29

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 31

بني سويف 19 31

المنيا 16 31

أسيوط 15 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 19 32

أسوان 20 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 35

المدينة 23 34

الرياض 17 27

المنامة 24 29

أبو ظبي 20 30

الدوحة 22 29

الكويت 15 29

دمشق 10 24

بيروت 21 28

عمان 11 23

القدس 15 24

غزة 20 30

بغداد 13 29

مسقط 22 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 35

طرابلس 11 20

تونس 10 17

الجزائر 11 14

الرباط 13 18

نواكشوط 19 33