ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء 2500 قطعة بسكوت آيس كريم، و57 كيلو من الأغذية المختلفة والمتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية خلال حملة صحية شنتها اليوم على محلات تداول الأغذية بمدينة الطور.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى المرور على 17 منشأة غذائية بمدينة طور سيناء جرى خلالها ضبط، وإعدام 2500 قطعة بسكوت آيس كريم منتهية الصلاحية، وضبط 20 كيلو لسان عصفور، و5 كيلو فول سوداني، و20 كيلو من البصل والثوم البودرة منتهية الصلاحية.

وأكد أنه جرى تحريز هذه المواد الغذائية وتشميع المحلات بالشمع الأحمر، وتحرير محاضر ضبط بشأنهم والعرض على النيابات العامة بطور سيناء لاتخاذ اللازم وإعمال أوجه المواد القانونية في هذا الشأن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه جرى أيضًا ضبط إعدام 29 كيلو أغذية مختلفة بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 3 لتر مواد غذائية سائلة من الزيوت والعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه وكيل الوزارة بتكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لإحكام الرقابة على تلك الأماكن لضمان سلامة الغذاء مع اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة لردع كل من تسول له نفسه للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.