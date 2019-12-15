دعا العاهل المغربي محمد السادس، إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، وفق وكالة الأنباء المغربية، اليوم.

وفي هذه البرقية القصيرة، دعا محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء"، علما بأن أزمة الصحراء الغربية لا تزال موضع خلاف بين البلدين.

وتم غلق الحدود بين المغرب والجزائر منذ 1994، ويعود آخر لقاء بين زعيمي البلدين إلى 2005. والمحادثات حول مصير الصحراء الغربية معطلة منذ عقود رغم أن الأمم المتحدة حاولت إحياءها أخيرا.

وبعدما نجح مرتين في جمع المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى طاولة واحدة، غادر الممثل الخاص للأمم المتحدة هورست كولر منصبه في مايو الفائت "لدواع صحية"، من دون تعيين خلف له.

والعام الفائت، عرض العاهل المغربي على الجزائر "آلية سياسية (جديدة) من الحوار والتشاور" لإحياء العلاقات من دون أن يلقى أي رد، وجاءت دعوته قبل بضعة أسابيع من جولة مفاوضات أولى برعاية المنظمة الأممية.