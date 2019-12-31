أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الثلاثاء، أن "البنتاجون" سيرسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية، بعدما هاجمها محتجّون موالون لإيران.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي، أن "وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد"، مضيفا "سنرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة".

وفي حين لم يكشف وزير الدفاع الأمريكي، أي تفاصيل حول هذه التعزيزات، رجّح مصدر في وزارة الدفاع، أن تتضّمن القوات الإضافية عددا قليلا من عناصر مشاة البحرية.

هاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، مرددين "الموت لأمريكا!"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد، مقرات فصيل موال لإيران، فيما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأميركية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

ويأتي هذا التطور في خضم حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة يشهدها العراق منذ أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، وضد النفوذ الإيراني الواسع في العراق.