كل يوم حفلة في البيت.. حفلة "أون لاين" لسميرة سعيد أبريل المقبل

منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن إصابة حالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، واكبت عدد من الوزارات تلك الإجراءات بإيقاف جميع الفعاليات التي تتطلب عددا كبيرا من الحضور.

كما أطلقت وزارة الثقافة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي تتيح عرض جميع العروض والحفلات عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة، عبر يوتيوب، الساعة 9 مساءً.

ومن المقرر أن تقام سهرة خاصة مع الفنانة سميرة سعيد 16 أبريل المقبل، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة، عبر يوتيوب، الساعة 9 مساءً من هنــــــــا.

وأشارت وزارة الثقافة، إلى أنّ المواد الإبداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالي من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته إلى جانب عروض الباليه والأوبرات وحفلات مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.