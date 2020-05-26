عضو "استشاري ترامب": لولا وقف الطيران لتجاوزنا مليوني إصابة بكورونا

تحدث بروفيسور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار لـ"الوطن"، عن الوضع الحالي لفيروس كورونا وتداعياته المحتملة سياسيا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وقال "صوما": "أود أن أشير هنا إلى مسألة مهمة، أن الشعب الأمريكي منقسم بشكل كبير بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، على سبيل المثال، الرئيس (ترامب) عندما قرر إغلاق الطيران بين الصين والولايات المتحدة، عندما قرر ذلك لم تكن هناك ولو وفاة واحدة في الولايات المتحدة عند نهاية يناير".

وأضاف: "ولذلك عندما قرر الرئيس وقف الطيران استطاع أن يغلق تفشي هذا المرض بشكل جدي، ولولا هذا العمل لربما كان هناك مليون أو مليونين وفاة في الولايات المتحدة، ولكن في جميع الحالات الحزب الديمقراطي وبصورة خاصة زعماء الحزب الديمقراطي اعترضوا على قرار الرئيس".

وأوضح المسؤول الأمريكي: "مثلا نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب كانت تقول للشعب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة ألا يردوا أو يستجيبوا للرئيس، وأنه لا يعلم ماذا يفعل، ولذلك عليكم الذهاب للسينما والمطاعم والمناطق التي يتواجد فيها الصينيون".

وتابع: "أيضا اعترضت بيلوسي على قرار الرئيس ولم تأخذه في الاعتبار. كذلك المرشح حتى الآن عن الحزب الديمقراطي جو بايدن اعترض على قرار الرئيس بإغلاق الطيران مع الصين واتهم الرئيس بأنه شخص لا يحب الأجانب ويقوم بالتمييز ضد أصحاب الجنسيات الأخرى".

وقال "صوما": "إلى الآن كل يوم نانسي بيلوسي تدلي بتصريح وكل تصريحاتها قوية وضد الرئيس ترامب، وإلى الآن لم تعط أي تصريح إيجابي للرئيس، كل تصريحاتها ضد الرئيس، وحتى لو افترضنا أن الرئيس أخطأ ويمكن انتقاده، مع إنه لم يخطئ، لكن هاك حالات إيجابية جدا للرئيس عندما حث المواطنين على غسل الوجوه والأيدي وارتداء الكمامات، هذه أشياء إيجابية كان على (بيلوسي) أن تعطي رأيا إيجابيا لكنها رفضت".

وأكد "صوما" أن الفيروس سيكون مصدر نقاش بين الرئيس "ترامب" والمرشح عن الحزب الديمقراطي والذي هو في الوقت الحاضر جو بايدن، مضيفا: "هناك من يعتقد أن هناك مرشحا آخر غير بايدن، ولكن حتما أيا كان المرشح سيكون هناك نقاش في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر من هذا العام حول فيروس كورونا".