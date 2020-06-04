  "الصحة المغربية": 81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8003 حالات.

وأفادت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 253007 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بمدينتي كلميم والرباط؛ ليصل عدد الوفيات إلى 208 حالات، كما تم تسجيل 329 حالة شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7195 حالة.