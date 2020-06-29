رئيس الوفد: تكاتف الأحزاب والقوى السياسية ساهم في نجاح ثورة 30 يونيو

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الإخوان استغلوا الفوضى التي شهدتها الساحة السياسية، وتشتيت الصف الحزبي عقب ثورة 25 يناير، وصعدوا إلى حكم مصر، لتنفيذ مخطط هدم الدولة الوطنية من خلال تهميش دور المؤسسات والأحزاب.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن حكم الإخوان لمصر أدى إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية، فبدأت القوى الحزبية تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة، وتوحد الصفوف رغم اختلاف الأيديولوجيات للتخلص من حكم الإخوان.

وتابع أن توحيد الصف الحزبي كان له تأثير كبير في الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية من السلطة، وكانت جبهة الإنقاذ الوطني من أهم ثمار ثورة 30 يونيو، ونحتاج إلى استمرار روح التكاتف بين جميع القوى خلف القيادة السياسية لاستكمال مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار "أبو شقة" إلى أن توحيد الإرادة الحزبية والشعبية كان له دور مؤثر وفعال في نجاح ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرادته كانت العامل الذي أنقذ مصر من المستنقع الذي سقطت فيه بعض دول المنطقة.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها أحلام الجماعة الإرهابية ومخططاتها لهدم هوية مصر وتفتيتها، وكانت نموذجًا فريدًا لوحدة المصريين من أجل إنقاذ الوطن من حكم الإخوان الذي أدى لتدهور كل المجالات وانهيار مختلف قطاعات الدولة.