218 مليون جنيه لتأهيل 7 ترع بالقليوبية

أعلن المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، أن خطة مديرية الري لإعادة تأهيل الترع تتضمن 7 ترع بنطاق المحافظة، بطول 56 كيلو مترا، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه لإعادة التأهيل، والتي من بينها تأهيل ترعة السبيل من الفم للنهاية بمدينة طوخ، وكذلك تأهيل ترعة الجانبية اليسري للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر في المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم.

كما تتضمن الخطة أيضا تأهيل ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر فى المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540 كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة البرثومية بمدينة طوخ فى المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389 كم زمام هندسة ري بنها، وكذلك تأهيل ترعة كشمير اليمنى زمام هندسة ري شبرا فى المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.

وأوضح مدير ري القليوبية، أن مشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

واستطرد أن هناك تنسيق بين مديرتي الزراعة والري لاستخدام طرق الري الحديثة سواء ري بالتنقيط أو بالرش، وعمل ندوات توعية للمزراعين بأهمية كل نقطة مياه.