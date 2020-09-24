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حبس ربة منزل ومقاول 4 أيام بتهمة بالتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

كتب:

خالد فهمي
11:06 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل ومقاول، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلها في منشأة ناصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تحت رئاسة المقدم علي فيصل، رئيس المباحث، تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة من مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط ربة منزل ومقاول أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه (ملك الأولى).

وعثر بداخل الطابق الأرضي، على حفرة قطرها (2,15 متر بعمق 18 مترًا)، وبداخلها الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر خلسة، بقصد التنقيب عن الزئبق الأحمر والآثار. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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