سياسي يمني: إيميلات هيلاري المسربة أظهرت تآمر قطر والإخوان على العرب

كشف بريد إلكتروني مسرّب عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ارتباط الوزيرة الوثيق بقناة "الجزيرة"، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المحلل السياسي اليمني وضاح بن عطية، إن ايميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كيلنتون، أظهرت مواقف شامخة وعظيمة جسدها وزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل رحمه الله، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد حفظه الله، تجاه أوطانهم العربية، وأظهرت تآمر قطر والإخوان المسلمين، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فيما قال رجل الأعمال والمغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، إن الإيميلات المسربة، كشفت عن أن السعودية عارضت غزو العراق، ولم تعد تثق في الأمريكان، وكان الغزو بدعم من قاعدة أنجرليك في تركيا، وقاعدة العديد في قطر، موضحًا أنها حقيقة أكدت ماهو مؤكد، لكن نقول الآن لكل من صدق دعاية الإخوان المضللة، هل يستطيع أحد منكم أن يحمل أردوغان ما حدث للعراق؟ هل آن للعقول أن تعمل؟.

وأضاف "مبارك"، خلال تغريدة له: "التاريخ كُتب والمواقف سجلت وقلت التاريخ لا يشترى، وعجلة الزمان لا تعود للخلف لتغيير المواقف، فمن كان مع الثورات محرضًا سجل ذلك، ومن كان يتباكى على أردوغان، متجولًا بين كتاب تركيا محرضًا على السعوديين، لا يقبل عدله أو صرفه إلا أحمق، ايميلات هيلاري، أتت لتؤكد عظم المؤامرة على وطننا".